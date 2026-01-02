Filha de líder norte-coreano faz visita pública a mausoléu e eleva especulação sobre sucessão

A filha do líder norte-coreano Kim Jong Un fez sua primeira visita pública ao mausoléu onde estão os restos mortais de seu avô e de seu bisavô, informou a imprensa estatal, o que reforça a posição de Kim Ju Ae como sucessora do pai. A família Kim governa a Coreia do Norte com mão de ferro há décadas. O culto à figura dos integrantes da chamada "linha de sangue Paektu" domina a vida cotidiana do país isolado e hermético.

O nome e a idade da menina nunca foram oficialmente confirmados pelo governo norte-coreano, mas, segundo o jornal britânico The Guardian, um relatório do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS, na sigla em inglês) apontou nasceu em 2013 e teria, portanto, 12 anos. Ela é filha de Kim com a sua esposa, Ri Sol-ju, com quem ele teria outros dois filhos, nascidos em 2010 e 2017, mas que nunca apareceram em público. Kim Jong Un é o terceiro na cadeia de sucessão daquela que é considerada a única monarquia comunista do mundo, após seu pai, Kim Jong Il, e seu avô, Kim Il Sung. Os dois homens, chamados de "líderes eternos" pela propaganda estatal, estão sepultados no Palácio do Sol de Kumsusan, um grande mausoléu no centro de Pyongyang.

A agência estatal de notícias norte-coreana KCNA informou que Kim visitou o palácio, escoltado por funcionários de alto escalão. As imagens mostram que sua filha, Ju Ae, o acompanhou durante a visita. 'A filha querida' A agência de espionagem da Coreia do Sul afirmou no ano passado que ela é a primeira na linha de sucessão para governar a Coreia do Norte, depois de acompanhar o pai em uma visita oficial à China.