Endrick se adapta 'bem' ao Lyon, mas não jogará no sábado contra o Monaco

O atacante brasileiro Endrick, emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, não estreará pelo clube francês no primeiro jogo de 2026, neste fim de semana, apesar de o treinador da equipe, Paulo Fonseca, ter afirmado nesta sexta-feira (2) que ele "está se adaptando bem". O jovem de 19 anos perdeu espaço no Real Madrid nesta temporada com a chegada do técnico Xabi Alonso, e por isso foi emprestado até o final da temporada, sem opção de compra para o Lyon.

Endrick precisa de minutos em campo para poder entrar na lista de convocados de Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. "Endrick começou a treinar nesta semana e está se adaptando muito bem. Todo o grupo o recebeu calorosamente. Ele está muito feliz e nós também por tê-lo conosco", disse Fonseca em entrevista coletiva na véspera da visita ao Monaco pelo Campeonato Francês. "Ele está pronto para disputar jogos, treinou bem e está muito motivado", acrescentou o treinador. No entanto, Endrick não estreará pelo Lyon neste fim de semana pelos prazos impostos pelo órgão de controle financeiro do futebol francês pelas dívidas acumuladas pelo Lyon.

Espera-se que brasileiro faça seu primeiro jogo pelo novo clube no dia 11 de janeiro, contra o Lille, pela Copa da França. "Ele é um jogador com um perfil diferente, exatamente o que precisávamos. Ele é muito talentoso tecnicamente, muito rápido e trará iniciativa individual", acrescentou Fonseca sobre Endrick. "É um jogador que cria espaço, e o jogo será diferente quando ele estiver em campo", concluiu.