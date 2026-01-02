Camboja acusa Tailândia de 'anexar' vila na fronteira

O Camboja acusou nesta sexta-feira (2) as forças da Tailândia de assumirem o controle de uma vila fronteiriça e de "anexarem" a área após a trégua que pôs fim a combates violentos entre os dois vizinhos do Sudeste Asiático. Os dois países mantêm uma longa disputa sobre o traçado de sua fronteira de 800 quilômetros, definida durante o período colonial francês, que degenerou em confrontos militares em várias ocasiões no ano passado.

Os combates de dezembro provocaram dezenas de mortos e o deslocamento de quase um milhão de pessoas em ambos os lados. Ambos os países assinaram uma trégua em 27 de dezembro, comprometendo-se a congelar os movimentos de tropas e a pôr fim aos confrontos, que haviam se estendido a quase todas as províncias fronteiriças. O ministro cambojano da Informação, Neth Pheaktra, afirmou nesta sexta-feira que "o Exército tailandês iniciou a anexação ilegal de territórios cambojanos, incluindo a vila de Chouk Chey". Segundo ele, as forças tailandesas danificaram edifícios civis, instalaram arame farpado e contêineres para criar uma "cerca fronteiriça" e se mobilizaram para administrar as áreas disputadas.