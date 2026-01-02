Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Camboja acusa Tailândia de 'anexar' vila na fronteira

Autor AFP
O Camboja acusou nesta sexta-feira (2) as forças da Tailândia de assumirem o controle de uma vila fronteiriça e de "anexarem" a área após a trégua que pôs fim a combates violentos entre os dois vizinhos do Sudeste Asiático.

Os dois países mantêm uma longa disputa sobre o traçado de sua fronteira de 800 quilômetros, definida durante o período colonial francês, que degenerou em confrontos militares em várias ocasiões no ano passado.

Os combates de dezembro provocaram dezenas de mortos e o deslocamento de quase um milhão de pessoas em ambos os lados.

Ambos os países assinaram uma trégua em 27 de dezembro, comprometendo-se a congelar os movimentos de tropas e a pôr fim aos confrontos, que haviam se estendido a quase todas as províncias fronteiriças.

O ministro cambojano da Informação, Neth Pheaktra, afirmou nesta sexta-feira que "o Exército tailandês iniciou a anexação ilegal de territórios cambojanos, incluindo a vila de Chouk Chey".

Segundo ele, as forças tailandesas danificaram edifícios civis, instalaram arame farpado e contêineres para criar uma "cerca fronteiriça" e se mobilizaram para administrar as áreas disputadas.

"A afirmação unilateral de soberania da Tailândia pela força também ficou evidente com o hasteamento da bandeira nacional tailandesa", acrescentou.

O Exército tailandês nega a versão de Phnom Penh e de reportagens recentes que afirmam que a Tailândia usou a força para "se apoderar de territórios" cambojanos, assegurando que as áreas sob controle tailandês sempre pertenceram à Tailândia.

Os locais em questão, que não foram mencionados especificamente, "eram originalmente áreas onde as forças cambojanas haviam mobilizado tropas e onde civis cambojanos haviam se estabelecido, invadindo a soberania tailandesa", declarou o Exército tailandês em um comunicado.

