Ataque de grupo vinculado ao EI na RD Congo deixa ao menos 14 mortos

As Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês) realizaram os ataques durante a noite em um raio de sete quilômetros no noroeste da província de Kivu do Norte.

Uma milícia vinculada ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) realizou um ataque simultâneo contra três aldeias na República Democrática do Congo e matou pelo menos 14 pessoas, informaram fontes militares e locais nesta sexta-feira (2).

As três aldeias foram atacadas ao mesmo tempo em uma "incursão das ADF", reportou o líder local Macaire Sivikunula. Os moradores entraram em pânico quando disparos foram ouvidos, disse Sivikunula, que acrescentou que 15 pessoas morreram e 13 casas foram incendiadas.

Por sua vez, o tenente Marc Elongo, porta-voz do Exército na região, detalhou à AFP que, após a "incursão de terroristas das ADF no setor de Bapera", o número de mortos "chega a 14, entre eles 12 civis e dois soldados".

Os moradores que falaram com a AFP confirmaram o ataque.

As ADF, compostas originalmente por antigos rebeldes ugandeses, se entrincheiraram no nordeste da República Democrática do Congo desde meados da década de 1990 e já mataram milhares de civis.