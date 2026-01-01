Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia prepara reuniões importantes para acordo de paz com Rússia, diz Zelensky

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reforçou hoje, 1º, estar preparando "reuniões importantes" em busca do acordo de paz com a Rússia. Nos próximos dias, o governo ucraniano anunciou que conversará com chefes militares e líderes políticos. Ontem, 31, Zelensky havia adiantado em discurso de Ano Novo que falta alinhamento de 10% para fechar um acordo de paz.

Em publicação no X, Zelensky diz que o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, está em contato diário com a equipe dos Estados Unidos e seus parceiros na Europa. "Estamos preparando formatos e reuniões importantes", diz o presidente, acrescentando que Umerov está hoje com o ministro de Relações Exteriores da Turquia e depois se reunirá com serviços de inteligência. "Estamos trabalhando arduamente para retomar as trocas de prisioneiros neste novo ano. Esse é precisamente um ponto-chave em nossas conversas com a Turquia. Precisamos da facilitação para trazer nossos ucranianos para casa da prisão russa."

No dia 3 de janeiro, haverá uma reunião de conselheiros de segurança nacional na Ucrânia. "Esta é a primeira reunião desse tipo na Ucrânia e tem como foco a paz", afirma o presidente ucraniano, acrescentando que representantes europeus estarão presentes, enquanto a equipe dos Estados Unidos deve participar remotamente. Quinze países confirmaram participação, juntamente com representantes de instituições europeias e da Otan, informa o líder ucraniano.

Em seguida, no dia 5 de janeiro, haverá uma reunião militar dos chefes de estado-maior. "A principal questão é a garantia de segurança para a Ucrânia. Politicamente, quase tudo está pronto, e é importante analisar cada detalhe de como essas garantias funcionarão no ar, em terra e no mar - caso consigamos pôr fim à guerra. E esse é o objetivo fundamental de todos os cidadãos comuns", diz Zelensky.

Por fim, no dia 6 de janeiro, haverá uma reunião de líderes europeus e da chamada "Coalizão dos Dispostos". "Estamos nos preparando para garantir que a reunião seja produtiva, que o apoio aumente e que haja maior confiança política tanto nas garantias de segurança quanto no acordo de paz. Agradeço a todos que estão nos ajudando", afirma o presidente da Ucrânia.

