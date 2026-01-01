Dérbi de Paris é destaque do retorno do Campeonato Francês em 2026

Após perder a liderança do Campeonato Francês para o surpreendente Lens, o Paris Saint-Germain inicia 2026 recebendo o ambicioso Paris FC no Parque dos Príncipes, em duelo que é um dos destaques da 17ª rodada. Quando a bola começar a rolar na capital francesa, os atuais campeões europeus e recém-coroados campeões da Copa Intercontinental já saberão o resultado do Lens, que abre a rodada nesta sexta-feira (2) visitando o Toulouse (8º).

O clube do norte do país venceu seus últimos seis jogos no campeonato e, com 37 pontos, permanece no topo da tabela, um ponto à frente do PSG. O atacante Odsonne Édouard, com sete gols em 13 jogos nesta temporada, é o principal trunfo do atual líder. Mas toda a emoção do fim de semana se concentra no sábado, quando o Parc des Princes será mais uma vez palco de um clássico na primeira divisão do futebol francês. O acesso na temporada passada do Paris FC, clube adquirido pela família Arnault, pôs fim à ausência de um dérbi na capital desde 1990, ano em que o Racing de Paris, hoje na 5ª divisão, foi rebaixado.

Uma longa espera sem um rival local, período em que o PSG consolidou sua hegemonia no futebol francês. No domingo, o Paris FC tentará encarar seu rival, embora os resultados recentes não inspirem otimismo, com uma sequência de cinco jogos sem vitória (três derrotas e dois empates). -- Programação da 17ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: (16h45) Toulouse - Lens

- Sábado: (13h00) Monaco - Lyon