Dérbi de Paris é destaque do retorno do Campeonato Francês em 2026

Autor AFP
Tipo Notícia

Após perder a liderança do Campeonato Francês para o surpreendente Lens, o Paris Saint-Germain inicia 2026 recebendo o ambicioso Paris FC no Parque dos Príncipes, em duelo que é um dos destaques da 17ª rodada.

Quando a bola começar a rolar na capital francesa, os atuais campeões europeus e recém-coroados campeões da Copa Intercontinental já saberão o resultado do Lens, que abre a rodada nesta sexta-feira (2) visitando o Toulouse (8º).

O clube do norte do país venceu seus últimos seis jogos no campeonato e, com 37 pontos, permanece no topo da tabela, um ponto à frente do PSG.

O atacante Odsonne Édouard, com sete gols em 13 jogos nesta temporada, é o principal trunfo do atual líder.

Mas toda a emoção do fim de semana se concentra no sábado, quando o Parc des Princes será mais uma vez palco de um clássico na primeira divisão do futebol francês.

O acesso na temporada passada do Paris FC, clube adquirido pela família Arnault, pôs fim à ausência de um dérbi na capital desde 1990, ano em que o Racing de Paris, hoje na 5ª divisão, foi rebaixado.

Uma longa espera sem um rival local, período em que o PSG consolidou sua hegemonia no futebol francês.

No domingo, o Paris FC tentará encarar seu rival, embora os resultados recentes não inspirem otimismo, com uma sequência de cinco jogos sem vitória (três derrotas e dois empates).

-- Programação da 17ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   (16h45) Toulouse - Lens                    

  

   - Sábado:

   (13h00) Monaco - Lyon                      

   (15h00) Nice - Strasbourg                  

   (17h05) Lille - Rennes                     

  

   - Domingo:

   (11h00) Olympique de Marselha - Nantes     

   (13h15) Brest - Auxerre                    

           Lorient - Metz                     

           Le Havre - Angers                  

   (16h45) PSG - Paris FC                     

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Lens                    37  16  12   1   3  28  13  15

    2. PSG                     36  16  11   3   2  35  14  21

    3. Olympique de Marselha   32  16  10   2   4  36  15  21

    4. Lille                   32  16  10   2   4  33  20  13

    5. Lyon                    27  16   8   3   5  22  16   6

    6. Rennes                  27  16   7   6   3  27  24   3

    7. Strasbourg              23  16   7   2   7  25  20   5

    8. Toulouse                23  16   6   5   5  24  19   5

    9. Monaco                  23  16   7   2   7  26  27  -1

   10. Angers                  22  16   6   4   6  17  18  -1

   11. Brest                   19  16   5   4   7  21  27  -6

   12. Lorient                 18  16   4   6   6  19  28  -9

   13. Nice                    17  16   5   2   9  19  29 -10

   14. Paris FC                16  16   4   4   8  21  29  -8

   15. Le Havre                15  16   3   6   7  13  22  -9

   16. Auxerre                 12  16   3   3  10  14  25 -11

   17. Nantes                  11  16   2   5   9  14  28 -14

   18. Metz                    11  16   3   2  11  17  37 -20

