Wall Street fecha em baixa no final de um ano recorde

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa em seu último pregão de 2025, um ano particularmente favorável para os investidores, apesar de alguns altos e baixos. O índice Dow Jones recuou 0,63%, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,76% e o ampliado S&P 500 baixou 0,74%.

"A queda do dia está relacionada com o fato de os investidores terem decidido realizar lucros em um contexto de rentabilidade anual de dois dígitos [...] pelo terceiro ano consecutivo", disse José Torres, da Interactive Brokers. Durante 2025, o S&P 500 subiu 16,39%, enquanto o Nasdaq avançou 20,36% e o Dow Jones cresceu 12,97%. Mas também houve sobressaltos. Particularmente, uma forte queda provocada pelo anúncio, em abril, do presidente Donald Trump da imposição de novas tarifas. Depois disso, Wall Street se recuperou de maneira constante. Os investidores se concentraram no sólido estado da economia dos Estados Unidos, que conteve o impacto das tarifas, e no novo ciclo de redução dos juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

"A perspectiva de uma recuperação econômica deveria pavimentar o caminho para um crescimento sustentável dos lucros no próximo ano", acrescentou Torres. Mas, segundo disse à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, "o mercado não está imune a uma correção em 2026". Há preocupação sobre a valorização das grandes empresas de inteligência artificial e se os investimentos maciços nessas companhias em anos recentes darão resultados. Essa inquietação causou quedas ocasionais nos preços de suas ações.