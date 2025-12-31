Turquia amplia campanha contra Estado Islâmico com 125 detenções

Em sua conta na rede social X, o ministro afirmou que 125 suspeitos foram presos "em operações simultâneas realizadas esta manhã em 25 províncias" do país.

O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, anunciou nesta quarta-feira (31) a detenção de 125 pessoas supostamente associadas ao grupo Estado Islâmico, após várias operações de Ancara contra pessoas suspeitas de afiliação a esta organização jihadista.

Desde a semana passada, as autoridades turcas anunciaram a prisão de quase 600 pessoas ligadas ao grupo jihadista.

Na segunda-feira, as forças de segurança efetuaram uma operação em Yalova, uma cidade próxima de Istambul, contra supostos membros do EI, na qual morreram três policiais.

Seis suspeitos de pertencerem a este grupo, todos de nacionalidade turca, também faleceram após horas de confrontos com as forças de segurança.

Na última quinta-feira, o procurador de Istambul alertou para "informações que indicavam que a organização terrorista EI estava planejando ataques durante as celebrações de Natal e Ano Novo".