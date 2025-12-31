Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Turquia amplia campanha contra Estado Islâmico com 125 detenções

Autor AFP
Autor
AFP
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, anunciou nesta quarta-feira (31) a detenção de 125 pessoas supostamente associadas ao grupo Estado Islâmico, após várias operações de Ancara contra pessoas suspeitas de afiliação a esta organização jihadista.

Em sua conta na rede social X, o ministro afirmou que 125 suspeitos foram presos "em operações simultâneas realizadas esta manhã em 25 províncias" do país. 

Desde a semana passada, as autoridades turcas anunciaram a prisão de quase 600 pessoas ligadas ao grupo jihadista.

Na segunda-feira, as forças de segurança efetuaram uma operação em Yalova, uma cidade próxima de Istambul, contra supostos membros do EI, na qual morreram três policiais. 

Seis suspeitos de pertencerem a este grupo, todos de nacionalidade turca, também faleceram após horas de confrontos com as forças de segurança.

Na última quinta-feira, o procurador de Istambul alertou para "informações que indicavam que a organização terrorista EI estava planejando ataques durante as celebrações de Natal e Ano Novo". 

A Turquia, que tem uma fronteira de 900 quilômetros com a Síria, teme infiltrações deste grupo jihadista, que continua ativo no país vizinho.

fo/hmw/bfi/dbh/arm/yr

