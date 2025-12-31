Mundo se despede de 2025, ano marcado por trégua em Gaza e volta de Trump

O mundo se despede gradualmente nesta quarta-feira, 31, de 2025, um dos anos mais quentes da história, marcado por conflitos internacionais, como o de Gaza, e o retorno de Donald Trump à Casa Branca. O presidente russo, Vladimir Putin, aproveitou sua tradicional mensagem de Fim de Ano para dizer a seus compatriotas que seus “heróis” militares vão conquistar a vitória no conflito na Ucrânia, iniciado há quase quatro anos.

Por sua vez, seu homólogo ucraniano Volodimir Zelensky afirmou que “restam 10%” para que o seu país alcance um acordo para pôr fim aos combates. Em Sydney, a autoproclamada “capital mundial do Ano Novo”, os preparativos para o Ano Novo tiveram um gosto amargo. Há apenas duas semanas, dois homens invadiram uma popular festa judaica na concorrida praia de Bondi e mataram 15 pessoas, o pior massacre registrado no país em três décadas. Uma hora antes da meia-noite, os festejos pararam para um minuto de silêncio, enquanto a ponte de Sydney foi iluminada de branco como símbolo da paz.

“A alegria que costumamos sentir no começo de um ano novo é atenuada pela tristeza do velho”, disse o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, em mensagem de vídeo. Mesmo assim, centenas de milhares de espectadores lotaram o porto de Sydney para ver o show pirotécnico de nove toneladas de fogos acionados à meia-noite. As comemorações também são aguardadas com ansiedade em Nova York e nas ruas frias da Escócia com o festival Hogmanay. Mas será a praia de Copacabana, cartão-postal do Rio de Janeiro, que verá a maior festa de réveillon do planeta, com a previsão de um público de 2,5 milhões de pessoas.

O evento contará com shows em três palcos, liderados pelo lendário Gilberto Gil, e um show com 1.200 drones, além do tradicional espetáculo pirotécnico. Labubus e roubos espetaculares O ano também foi marcado pela febre mundial dos bonecos Labubu, pelo roubo de joias no Museu do Louvre, em Paris, e pelo falecimento do papa argentino Francisco. O retorno de Donald Trump ao poder, em janeiro, marcou a agenda internacional, que começou por uma ofensiva tarifária que mergulhou os mercados globais no caos.

“Nosso país está mais 'quente' do que nunca. Não é ótimo ter uma FRONTEIRA FORTE, sem inflação, um exército poderoso e uma grande economia? Feliz Ano Novo!”, disse o presidente dos Estados Unidos na terça-feira em sua plataforma Truth Social. Após dois anos de guerra, a pressão americana ajudou a alcançar um cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas, embora os habitantes continuem tentando sobreviver neste território em ruínas. “Esperamos que este pesadelo termine em 2026”, disse Hanaa Abu Amra, deslocada na Cidade de Gaza. “O mínimo que podemos pedir é uma vida normal: que a eletricidade seja restabelecida, que as ruas voltem ao normal”, adicionou.