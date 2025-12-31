Ministra francesa critica naturalização de George Clooney e família

A ministra-delegada do Interior da França considerou, nesta quarta-feira (31), que a concessão da nacionalidade francesa ao ator americano George Clooney não transmite "a mensagem correta", embora o ministro do Interior tenha defendido a decisão. "Que George Clooney solicite a naturalização é algo de que posso ficar muito orgulhosa", declarou Marie-Pierre Vedrenne à rádio pública France Info.

No entanto, "não é a mensagem correta que se está transmitindo", acrescentou, referindo-se a uma "questão de equidade", em um momento em que provas de idiomas vão se tornar consideravelmente mais rígidas para os estrangeiros não europeus que desejarem se tornar cidadãos franceses. Vedrenne disse compreender a sensação de "dupla moral" que alguns franceses têm, pois o próprio ator, de 64 anos, admitiu no começo de dezembro à emissora RTL que se saía "igualmente mal" no francês apesar de ter assistido a "400 dias de aulas". Posteriormente, o ministro Laurent Nuñez se distanciou da opinião de sua ministra-delegada, assegurando, ao contrário, que não havia nenhuma "dupla moral" e que a medida se tratou de uma "decisão da autoridade pública". O ator, sua esposa, Amal Alamuddin Clooney, e os gêmeos filhos do casal, de oito anos, obtiveram a nacionalidade francesa mediante um decreto de naturalização publicado no último sábado no Diário Oficial e consultado pela AFP na segunda-feira.

A situação de George Clooney e sua esposa "cumpre com as condições estabelecidas por lei" para a naturalização, declarou, por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores francês. Estas preveem que "a nacionalidade francesa pode ser concedida por naturalização [...] a qualquer estrangeiro francófono que a solicitar e que contribua com seu trabalho destacado para o prestígio da França e a prosperidade de suas relações econômicas internacionais". George e Amal Clooney "certificam uma residência permanente na França" e "contribuem com seu trabalho destacado para a influência internacional e o prestígio cultural da França", detalhou o ministério.