Jornal Financial Times aposta na vitória de Lula nas eleições

Nas previsões do último ano, o jornal errou sete das 20 apostas

O jornal britânico Financial Times, especializado em economia e finanças, apontou nesta quarta-feira, 31, como uma de suas apostas a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro de 2026 no Brasil. A lista possui 20 previsões de véspera do Réveillon para o ano seguinte.

Segundo a previsão do FT, o atual presidente deve se beneficiar do bom momento econômico do Brasil e dos "gols contra" da direita bolsonarista. A previsão do jornal é de que o presidente vai ser reeleito por ter enfrentado os tarifaços de Donald Trump e por ter conquistado bons resultados econômicos.

O FT destacou que "gols contra da direita do Brasil também o estão ajudando. Alguns políticos conservadores pediram sanções dos Estados Unidos para punir o Brasil pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, mas a estratégia saiu pela culatra, já que Lula mobilizou a nação em torno dele". O jornal mencionou ainda a possível candidatura de Flávio Bolsonaro.

A publicação também citou a saúde de Lula, que passou, há um ano, por uma cirurgia de emergência na cabeça.

Entre as previsões, o FT apontou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não irá desistir da ocupação da região de Donbass (no leste do país) como parte do acordo de paz em discussão com a Rússia.