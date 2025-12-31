EUA sanciona 4 empresas que operam no setor de petróleo da Venezuela

Os Estados Unidos sancionaram quatro empresas nesta quarta-feira (31) por operarem no setor petrolífero da Venezuela, em um novo esforço do governo de Donald Trump para pressionar o presidente Nicolás Maduro. As companhias Aries Global Investment Limited, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd e Winky International Limited foram incluídas na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês).

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também identificou quatro petroleiros como bens bloqueados. Trata-se dos navios-tanque Della e Valiant (ambos com bandeira de Hong Kong), Nord Star (com bandeira do Panamá) e Rosalind (com bandeira da Guiné). "Estes barcos, alguns dos quais são parte da frota fantasma da Venezuela, continuam oferecendo recursos financeiros para impulsionar o regime ilegítimo e narcoterrorista de Maduro", acusou o Departamento do Tesouro em comunicado. "O Departamento do Tesouro seguirá implementando a campanha do presidente Trump para pressionar o regime de Maduro", disse o secretário da pasta, Scott Bessent, em comunicado. Na terça-feira, Washington anunciou sanções pelo comércio de drones do Irã com a Venezuela. Incluiu em sua lista de restrições dez pessoas e organizações situadas em ambos os países pela compra de drones de design iraniano, esforços para adquirir produtos químicos utilizados em mísseis balísticos e outras preocupações.