Economia chinesa cresceu 'cerca de 5%' em 2025, afirma presidente

O presidente chinês Xi Jinping assegurou, nesta quarta-feira (31), que o crescimento econômico do país alcançou em 2025 sua meta de "cerca de 5%", apesar da "pressão" em um ano "muito incomum", reportou a imprensa estatal. A segunda maior economia do mundo enfrentou nos últimos anos problemas provocados pela baixa confiança dos consumidores desde a pandemia, uma crise da dívida no setor imobiliário e tensões comerciais com os Estados Unidos.

Mesmo assim, o dado antecipado por Xi coincide com a meta oficial do governo e se situa no mesmo nível do crescimento de 5 %, registrado em 2024. O anúncio foi feito durante um discurso de Xi na véspera do Ano Novo diante de um alto órgão consultivo político, destacou a agência de notícias Xinhua. "Enfrentamos os desafios de frente e trabalhamos com diligência, alcançando com sucesso os principais objetivos de desenvolvimento econômico e social", disse Xi perante a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. "Espera-se que a taxa de crescimento alcance cerca de cinco por cento", afirmou.