China anuncia que 'concluiu com sucesso' manobras militares em Taiwan

O Exército Popular de Libertação da China anunciou nesta quarta-feira, 31, que "concluiu com sucesso" dois dias de exercícios militares nas águas ao largo de Taiwan, encerrando uma série de manobras de alta potência destinadas a afirmar sua soberania sobre a ilha - ações que aumentaram a tensão no Leste Asiático durante os últimos dias de 2025. Em um anúncio na véspera de Ano Novo, o PLA disse que a operação chamada "Missão Justiça 2025" havia "testado completamente as capacidades de operações conjuntas integradas de suas tropas".

"Sempre em alerta máximo, as tropas do Comando do Teatro de Operações continuarão fortalecendo a prontidão para o combate com treinamento árduo, frustrando resolutamente as tentativas dos separatistas da 'Independência de Taiwan' e a intervenção externa, e salvaguardando firmemente a soberania estatal e a integridade territorial", disse o capitão sênior Li Xi, porta-voz do Comando do Teatro de Operações Oriental do PLA, segundo a reportagem. O breve anúncio, apresentado em vídeo acompanhado por música marcial animada, não ofereceu detalhes sobre o que constituiu o sucesso, nem especificou exatamente quando os exercícios foram concluídos. Um anúncio anterior havia dito que eles ocorreriam durante o dia de segunda e terça-feira, mas não ficou claro se algum exercício remanescente continuou na quarta-feira em torno de Taiwan. Sensibilidades em torno de Taiwan são abundantes Taiwan tem sido há muito tempo a questão mais sensível da China quando se trata da comunidade internacional.

Pequim insiste há muito tempo que a ilha é seu território soberano e prometeu retomá-la pela força, se necessário. A ilha autônoma se separou do continente em 1949, depois que os nacionalistas de Chiang Kai-shek se retiraram para lá após perderem a guerra civil contra os comunistas de Mao Zedong. Desde então, o governo comunista governa o resto da China. Pequim envia aviões de guerra e navios da marinha para a ilha quase diariamente e, nos últimos anos, intensificou o alcance e a escala dos exercícios. O presidente chinês Xi Jinping também se pronunciou na quarta-feira, embora de forma indireta, fazendo uma breve referência à situação de Taiwan em seu discurso anual de Ano Novo para a nação. Ele disse que os chineses de ambos os lados do Estreito de Taiwan compartilham "um laço de sangue e parentesco".

"A reunificação de nossa pátria, uma tendência da época, é inevitável", disse Xi. As manobras militares desta semana foram recebidas em muitos lugares como provocativas, e a própria China reconheceu que elas foram planejadas para enviar uma mensagem às "forças externas" - em resumo, qualquer um que possa se interpor entre seu governo e a ilha que ela valoriza. Exercícios foram recebidos com críticas

A China tem alguns alvos em mente nesse sentido. Em novembro, a primeira-ministra do Japão - uma nação que tem uma história conturbada com a China após colonizar brutalmente partes dela no início do século XX - disse que não descartaria uma intervenção militar se Taiwan enfrentasse um ataque direto do Exército Popular de Libertação. O Ministério das Relações Exteriores do Japão disse na quarta-feira que os exercícios militares da China em torno de Taiwan são "um ato que aumenta a tensão no Estreito de Taiwan" e que transmitiu a preocupação a Pequim. "O Japão espera que as questões relacionadas a Taiwan sejam resolvidas pacificamente por meio do diálogo, uma posição que o governo japonês tem mantido consistentemente", disse em um comunicado. "A paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan são importantes para toda a comunidade internacional. O Japão continua acompanhando o desenvolvimento relacionado com grande interesse."