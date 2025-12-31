Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataques dos EUA contra embarcações de supostos traficantes deixam 3 mortos (Exército)

AFP Autor
O Exército americano anunciou nesta quarta-feira (31) que três pessoas morreram em ataques contra três embarcações supostamente utilizadas pelo narcotráfico em águas internacionais, elevando para ao menos 110 o número de mortos em uma ofensiva que, segundo Washington, combate o transporte de narcóticos.

O Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom), responsável pelas forças americanas que operam nas Américas Central e do Sul, disse que os ataques tinham como alvo "três embarcações do narcotráfico que viajavam em comboio". As três pessoas mortas estavam em uma mesma embarcação.

A localização exata dos ataques não foi informada de imediato. Ataques prévios ocorreram no Caribe ou no Pacífico Oriental.

