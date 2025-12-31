Argélia vence Guiné Equatorial (3-1) e confirma 1º lugar do grupo na Copa Africana

Já classificada para as oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN), a Argélia venceu Guiné Equatorial por 3 a 1 nesta quarta-feira (31), em Rabat, e confirmou a primeira posição do Grupo E, à frente de Burkina Faso e Sudão, que também avançaram. Com esta terceira vitória em três jogos, os argelinos terminam a fase de grupos com 9 pontos, enquanto Burkina Faso passa em segundo (6 pts), graças à vitória em jogo simultâneo por 2 a 0 sobre o Sudão (3 pts), que vai às oitavas como um dos quatro melhores terceiros entre os seis grupos da competição.

Na próxima terça-feira, a Argélia vai enfrentar por uma vaga nas quartas de final a República Democrática do Congo. Burkina Faso e Sudão ainda aguardam a definição da fase de grupos para conhecerem seus adversários. Contra Guiné Equatorial, o técnico da seleção argelina, o suíço Vladimir Petkovic, poupou nove titulares, incluindo o capitão Riyad Mahrez, artilheiro desta CAN com três gols, e o goleiro Luca Zidane, substituído por Anthony Mandrea. E os reservas deram conta do recado em pouco mais de 30 minutos. Zineddine Belaid abriu o placar aos 19, Farès Chaïbi ampliou aos 25 e Ibrahim Maza liquidou a fatura aos 32. No início do segundo tempo (50'), Emilio Nsue só descontou para Guiné Equatorial. No mesmo horário, em Casablanca, Burkina Faso garantiu a segunda colocação do grupo graças aos gols de Lassina Traoré (16') e Arsène Kouassi (85').