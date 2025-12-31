Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Argélia vence Guiné Equatorial (3-1) e confirma 1º lugar do grupo na Copa Africana

Argélia vence Guiné Equatorial (3-1) e confirma 1º lugar do grupo na Copa Africana

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Já classificada para as oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN), a Argélia venceu Guiné Equatorial por 3 a 1 nesta quarta-feira (31), em Rabat, e confirmou a primeira posição do Grupo E, à frente de Burkina Faso e Sudão, que também avançaram.

Com esta terceira vitória em três jogos, os argelinos terminam a fase de grupos com 9 pontos, enquanto Burkina Faso passa em segundo (6 pts), graças à vitória em jogo simultâneo por 2 a 0 sobre o Sudão (3 pts), que vai às oitavas como um dos quatro melhores terceiros entre os seis grupos da competição.

Na próxima terça-feira, a Argélia vai enfrentar por uma vaga nas quartas de final a República Democrática do Congo. Burkina Faso e Sudão ainda aguardam a definição da fase de grupos para conhecerem seus adversários.

Contra Guiné Equatorial, o técnico da seleção argelina, o suíço Vladimir Petkovic, poupou nove titulares, incluindo o capitão Riyad Mahrez, artilheiro desta CAN com três gols, e o goleiro Luca Zidane, substituído por Anthony Mandrea.

E os reservas deram conta do recado em pouco mais de 30 minutos. Zineddine Belaid abriu o placar aos 19, Farès Chaïbi ampliou aos 25 e Ibrahim Maza liquidou a fatura aos 32. No início do segundo tempo (50'), Emilio Nsue só descontou para Guiné Equatorial.

No mesmo horário, em Casablanca, Burkina Faso garantiu a segunda colocação do grupo graças aos gols de Lassina Traoré (16') e Arsène Kouassi (85').

A fase de grupos da CAN termina ainda nesta quarta-feira com dois jogos que definirão o Grupo F, às 16h (horário de Brasília): Gabão x Costa do Marfim e Moçambique x Camarões.

Os gaboneses já estão eliminados, enquanto marfinenses, moçambicanos e camaroneses disputarão a liderança da chave.

dar/cyj/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar