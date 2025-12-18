Zelensky anuncia negociações com Washington na sexta-feira e sábado

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta quinta-feira (18) que representantes do país se reunirão na sexta-feira e no sábado com representantes americanos para discutir um plano para tentar encerrar a guerra com a Rússia. "Sexta-feira e sábado, a nossa equipe estará nos Estados Unidos, já está a caminho (...) e os americanos estão aguardando", declarou Zelensky à imprensa.

Ele acrescentou que não comparecerá ao encontro, mas que possivelmente a reunião terá a presença de representantes europeus. O novo ciclo de conversações entre Estados Unidos e Ucrânia acontecerá antes de uma reunião entre enviados russos e americanos no fim de semana, na Flórida, segundo uma fonte da Casa Branca. Nesta quinta-feira, o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sergiy Kyslytsya, chegou a Pequim para conversar com autoridades chinesas. "Dia ocupado pela frente em Pequim", publicou Kyslytsya nas redes sociais.