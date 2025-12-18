UE debate uso de ativos russos para ajudar a Ucrânia

A União Europeia iniciou uma reunião de cúpula em Bruxelas nesta quinta-feira (18) para debater o dilema de como usar os ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia, que corre o risco de ficar sem fundos em poucos meses. Os europeus prometeram garantir a maior parte do apoio financeiro e militar a Kiev nos próximos dois anos, após o presidente americano, Donald Trump, ter decidido cortar a ajuda dos Estados Unidos, e enquanto a equipe do republicano segue negociando com a Rússia sobre a disputa territorial.

Se nenhuma decisão for tomada, a Ucrânia ficará sem dinheiro a partir do primeiro trimestre de 2026. Os 27 Estados-membros "não sairão" da sala sem um acordo para financiar a Ucrânia, prometeu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse estar "confiante" na capacidade do bloco de encontrar uma solução. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, está em Bruxelas e tentará convencer seus aliados europeus da importância dessa decisão. "Sem isso [um acordo de financiamento], a Ucrânia terá um problema sério", declarou pouco antes da cúpula. Oficialmente, existem duas opções sobre a mesa para os chefes de Estado e de Governo da UE.

O bloco poderia solicitar um empréstimo, mas vários países, incluindo a Alemanha, mostram-se muito relutantes, e a Hungria se opõe completamente. Essa decisão requer unanimidade. A outra opção é utilizar os ativos congelados do Banco Central da Rússia, a maior parte dos quais (210 bilhões de euros, cerca de 1,3 trilhão de reais) estão sob custódia na Bélgica por meio da empresa Euroclear, sediada em Bruxelas. Segundo o mecanismo proposto, a Euroclear emprestaria o dinheiro à UE que, por sua vez, o emprestaria à Ucrânia. Isso financiaria um "empréstimo de reparação" a Kiev, com um montante inicial de 90 bilhões de euros (582 bilhões de reais).

A maioria dos países da UE apoia esta opção porque não implica nenhum custo para o contribuinte, demonstra o compromisso europeu com a Ucrânia e envia uma mensagem inequívoca de independência. - Oposição da Bélgica - Mas, antes de mais nada, a Bélgica precisa ser convencida, pois se opõe a essa opção por receio de sofrer represálias financeiras e jurídicas "perpétuas" de Moscou.

"Precisamos de um paraquedas antes de pular", alertou o primeiro-ministro belga, Bart De Wever, no Parlamento federal. "Continuamos pedindo que a UE, e não apenas a Bélgica, assuma integralmente a responsabilidade financeira por todos os riscos envolvidos", enfatizou. A Comissão Europeia, o braço Executivo do bloco, propõe um sistema de proteção no qual os Estados-membros contribuiriam caso a Euroclear precise transferir esse dinheiro para a Rússia.