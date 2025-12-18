Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump assina ordem executiva para reclassificar maconha e diz que medida 'não é legalização'

Autor Agência Estado
Agência Estado
O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para acelerar o processo de reclassificação da maconha no país. Contudo, "o decreto não é a legalização da maconha", advertiu o republicano durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 18, na Casa Branca.

"O decreto não legalizará a maconha de forma alguma, mas facilitará a realização de pesquisas envolvendo a maconha", explicou Trump.

Trump afirmou que o Congresso pode reavaliar a classificação do canabidiol derivado do cânhamo, espécie de Cannabis com baixo teor de THC, composto psicoativo da maconha. A declaração sugere a possibilidade de ajustes legais para diferenciar o composto de produtos com efeitos psicoativos.

