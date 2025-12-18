Remo anuncia colombiano Juan Carlos Osorio como novo técnico

Osorio, de 64 anos, estava livre no mercado desde março, quando deixou o Tijuana, do México. No Brasil, ele já teve passagens por São Paulo (2015) e Athletico-PR (2024).

O Remo, que voltará à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2026, anunciou a contratação do técnico colombiano Juan Carlos Osorio nesta quinta-feira (18).

"Que seja uma trajetória vitoriosa. Bem-vindo, professor!", publicou o Remo ao informar a chegada do treinador em nota oficial.

O clube paraense destacou a experiência de Osorio como técnico do México na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, em que a equipe foi eliminada pelo Brasil nas oitavas de final (2 a 0).

A diretoria azulina não divulgou detalhes sobre o contrato do treinador.

Juan Carlos Osorio chega ao Remo para substituir Guto Ferreira, que conduziu a equipe de volta à Série A depois de mais de 30 anos de ausência e não chegou a acordo por uma renovação de contrato para 2026.