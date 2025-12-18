Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente de Belarus afirma que míssil hipersônico russo Oreshnik foi implantado em seu país

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, afirmou nesta quinta-feira (18) que um míssil hipersônico russo de nova geração, com capacidade nuclear, conhecido como Oreshnik, foi implantado em seu país. 

"O Oreshnik está em Belarus desde ontem. E entrará em serviço de combate", disse Lukashenko em seu discurso anual. A Rússia, aliada mais próxima de Minsk, afirmou no ano passado que poderia implantar o míssil em Belarus em 2025.

