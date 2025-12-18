Premiê australiano promete erradicar ódio; país lamenta morte da vítima mais jovem do atentado de Sydney

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, prometeu nesta quinta-feira (18) adotar medidas drásticas contra o extremismo, enquanto o país se despedia de Matilda, de apenas 10 anos, a vítima mais jovem do atentado antissemita de domingo passado em Sydney. Um pai e seu filho, Sajid e Naveed Akram, são acusados de abrir fogo no domingo à tarde durante a festividade judaica de Hanukkah na popular praia de Bondi, um atentado que deixou 15 mortos e dezenas de feridos.

Segundo as autoridades, o ataque foi motivado pela ideologia do grupo jihadista Estado Islâmico (EI). Albanese prometeu nesta quinta-feira, em uma entrevista coletiva, uma ofensiva generalizada para erradicar "o mal do antissemitismo da nossa sociedade". "Os australianos estão chocados e furiosos. Eu estou furioso. Está claro que precisamos fazer mais para combater este flagelo maligno", disse. As medidas incluem novas competências para perseguir pregadores extremistas e negar ou cancelar os vistos de quem propaga "o ódio e a divisão", acrescentou.

Segundo o canal público australiano ABC, Naveed Akram, 24 anos, era seguidor de um pregador pró-jihad que mora em Sydney. A Austrália também desenvolverá um sistema para incluir em uma lista as organizações cujos líderes participam de discursos de ódio, afirmou o primeiro-ministro. A "difamação grave" baseada na origem étnica ou a defesa da supremacia racial também serão consideradas um crime federal.

Durante a coletiva de Albanese, parentes e amigos se reuniram para acompanhar o funeral de Matilda, a vítima mais jovem assassinada no atentado. "Matilda é nosso pequeno raio de sol", disse o rabino que conduziu o serviço fúnebre, ao ler uma mensagem de sua escola. "Ela é genuinamente a menina mais gentil, carinhosa e compassiva, que iluminava o dia de todos com seu sorriso radiante e contagiante". - "Um pesadelo" -

Os parentes e amigos, vestidos de preto, levavam ramos de lírios quando entravam no funeral da menina na Chevra Kadisha de Sydney, uma sociedade judaica responsável pelos ritos fúnebres tradicionais. Outros levavam balões com imagens de abelhas, uma referência ao apelido da menina, "Matilda Bee". Fotos registradas horas antes do atentado mostram Matilda acariciando animais em um zoológico interativo e sorrindo após ter o rosto pintado.