Petróleo sobe ligeiramente, atento às incertezas geopolíticas

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em fevereiro, avançou 0,24%, para 59,82 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos vencem em janeiro, subiu 0,38%, para 56,15 dólares.

Os preços do petróleo subiram ligeiramente nesta quinta-feira (18), pela segunda sessão consecutiva, impulsionados pelo aumento das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela e pelas negociações sobre a guerra na Ucrânia.

Com o bloqueio dos petroleiros sujeitos a sanções que entram ou saem da Venezuela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "vai provocar uma restrição do fornecimento de petróleo bruto venezuelano no mercado", disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.

O país sul-americano "poderá em breve ser obrigado a começar a fechar alguns poços de petróleo, uma vez que suas capacidades de armazenamento estão quase esgotadas", apontaram, por sua vez, os analistas da DNB Carnegie.

Embora a Venezuela detenha as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, à frente da Arábia Saudita e do Irã, o país é um produtor de importância moderada, com cerca de um milhão de barris por dia.

O outro fator que impactou os preços é a situação na Ucrânia, "em particular as declarações beligerantes de Vladimir Putin nos últimos dias", disse Kilduff.