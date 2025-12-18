Papa Leão XIV denuncia aplicação da IA no âmbito militar

O papa Leão XIV alertou sobre o uso da inteligência artificial (IA) nas forças armadas, afirmando que delegar tais decisões às máquinas seria uma "traição destrutiva" aos princípios que sustentam a civilização, em primeira mensagem sobre o Dia Mundial da Paz, publicada nesta quinta-feira (18). "Os avanços tecnológicos e a implementação militar da inteligência artificial agravaram a tragédia dos conflitos armados", lamentou o papa americano-peruano, que em várias ocasiões defendeu o uso ético da IA desde sua eleição em maio.

"Existe ainda uma tendência crescente entre líderes políticos e militares de se eximirem de responsabilidades, à medida que as decisões sobre vida e morte são cada vez mais 'delegadas' às máquinas". "Isso representa uma traição sem precedentes e destrutiva aos princípios jurídicos e filosóficos do humanismo que sustentam e protegem todas as civilizações", afirmou. O primeiro papa americano da Igreja Católica tem repetidamente apelado para que a IA seja utilizada de forma ética desde a sua eleição em maio. Vários países começaram a usar IA para automatizar sistemas de vigilância, defesa cibernética e armamento — como drones autônomos ou sistemas antimísseis equipados com algoritmos preditivos —, levantando sérios dilemas éticos.