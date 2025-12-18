Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo ataque dos EUA contra embarcação no Pacífico deixa quatro mortos

Novo ataque dos EUA contra embarcação no Pacífico deixa quatro mortos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ao menos quatro pessoas morreram em um novo ataque do exército dos Estados Unidos contra barcos no Pacífico Oriental, informou a força na noite desta quarta-feira,17.

Em nota publicada no X, o Comando Sul (Southcom) cita que "informações da inteligência" confirmaram que a embarcação estava transitando por uma "rota conhecida de narcotráfico" no Pacífico Oriental e estava envolvida em operações de tráfico de drogas.

O vídeo do momento do ataque mostra a embarcação sendo atingida enquanto navegava em alta velocidade. Momentos depois, o barco para enquanto é consumido pelas chamas. As vítimas fatais são quatro homens; nenhum militar dos EUA ficou ferido durante a operação, informou o Southcom.

Desde o início da campanha antidrogas, em 2 de setembro, os EUA já bombardearam mais de 25 embarcações, deixando um saldo de pelo menos 99 mortos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar