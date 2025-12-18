Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netanyahu elogia 'ação firme' contra os juízes do TPI

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro israelense, Benjamín Netanyahu, elogiou, nesta quinta-feira (18), os Estados Unidos por sancionarem mais dois juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI), após eles rejeitarem um recurso de Israel que buscava encerrar uma investigação por crimes de guerra em Gaza.

"Israel aprecia a liderança decisiva e a ação firme do secretário de Estado (Marco Rubio) e a determinação dos Estados Unidos sob a liderança do presidente (Donald Trump) para enfrentar o flagelo do lawfare, que representa uma grave ameaça para ambas as nações", escreveu Netanyahu no X ao se referir ao uso de mecanismos legais com objetivos políticos para pressionar ou enfraquecer adversários.

Rubio vinculou explicitamente as novas sanções a uma decisão do TPI na segunda-feira, na qual os juízes se alinharam à maioria e confirmaram as ordens de prisão contra Netanyahu e o ex-ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant.

eua

