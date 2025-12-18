Marrocos vence Jordânia na prorrogação (3-2) e é campeão da Copa Árabe

Campeã em 2012, a seleção marroquina vence pela segunda vez esta competição organizada pela Fifa, que reúne 16 equipes do mundo árabe.

Marrocos conquistou a Copa Árabe após vencer a Jordânia na prorrogação por 3 a 2 em uma final emocionante disputada nesta quinta-feira (18), em Lusail, no Catar, três dias antes do início da Copa Africana de Nações (CAN), que os 'Leões do Atlas' jogarão em casa.

Apesar de não contar com estrelas estarão na CAN (21 de dezembro a 18 de janeiro), Marrocos foi dominante e terminou o torneio com a melhor defesa (apenas um gol sofrido antes da final).

No entanto, ao enfrentar o melhor ataque da decisão, sofreu durante quase toda a partida, até que o atacante Abderrazak Hamdallah assumiu o papel de herói.

Hamdallah marcou o gol de empate (2 a 2) nos minutos finais (88'), forçando a prorrogação, e garantiu o título ao fazer o terceiro dos marroquinos na primeira etapa do tempo extra (100').

Mas o lance que marcou a partida continua sendo o de Oussama Tannane (4'), que abriu o placar para Marrocos: um chute por cobertura de trás da linha do meio-campo digno de Prêmio Puskás de gol do ano.