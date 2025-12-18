Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula levará ao Mercosul pedido de Meloni para adiar assinatura do acordo com UE

Lula levará ao Mercosul pedido de Meloni para adiar assinatura do acordo com UE

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (18), que levará à cúpula do Mercosul, no sábado, um pedido da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, para adiar a assinatura do acordo de livre comércio com a União Europeia.

O bloco sul-americano realizará sua cúpula anual neste sábado na cidade de Foz do Iguaçu (PR), com a expectativa de que o tratado negociado há anos com a Europa seja assinado.

No entanto, o acordo enfrenta resistências de países como França e Itália, preocupados com o possível impacto sobre seus setores agrícolas.

Meloni pediu que "se a gente tiver paciência de uma semana, de 10 dias, do próximo mês, a Itália estará junto com o acordo", disse Lula sobre uma conversa por telefone com a primeira-ministra italiana.

"Disse pra ela que vou colocar o que ela me falou na reunião do Mercosul e vou propor a decidir o que querem fazer", acrescentou.

Meloni havia dito na quarta-feira que seria "prematuro" assinar o acordo "nos próximos dias".

Nesta quinta-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que o acordo "não pode ser assinado" nas condições atuais, em um dia de fortes protestos de agricultores em Bruxelas.

Lula havia advertido na quarta-feira que, se o acordo não for aprovado "agora", não será feito "enquanto eu for presidente".

Após conversar com Meloni, mostrou-se mais conciliador: "Se não vai ser possível assinar agora, porque não vai estar pronto, eu também não posso fazer nada. Vamos aguardar amanhã. A esperança é a última que morre".

O acordo comercial é negociado há mais de duas décadas entre os dois blocos.

A Comissão Europeia espera obter o aval dos Estados-membros ao acordo em uma cúpula em Bruxelas nesta quinta-feira.

Por sua vez, os sócios plenos do bloco sul-americano - Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai - estão prontos para assinar.

O acordo permitiria que a UE exporte mais veículos, máquinas, vinhos e licores para a América do Sul. Em troca, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos na Europa.

Se aprovado, o acordo UE-Mercosul criaria um mercado comum de 722 milhões de habitantes.

rsr-ffb/app/dga/lm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

mercosul

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar