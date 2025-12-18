Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula diz que pode conversar com Trump antes do Natal para discutir crise com Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira, 18, que conversou com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tentar evitar um "confronto armado" entre dos países. O chefe do Executivo também disse que avalia conversar com Trump antes do Natal sobre o assunto. As declarações ocorreram durante conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília.

"Nós estamos preocupados", disse Lula. "Eu estou pensando, antes de chegar o Natal, eu possivelmente tenha que conversar com o presidente Trump outra vez para saber o que é possível o Brasil contribuir para que a gente tenha um acordo diplomático e não uma guerra fratricida", declarou.

Na ocasião, Lula disse ter defendido a resolução do conflito sem armas. "Com relação à Venezuela, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Maduro por quase 40 minutos. Depois, eu conversei com o presidente Trump sobre a questão da Venezuela. Disse para o Trump da preocupação do Brasil com a Venezuela, porque isso aqui é uma zona de paz, isso aqui não é uma zona de guerra", disse.

Lula continuou: "Eu disse para ele que as coisas não se resolveriam dando tiro. Que era melhor sentar em volta de uma mesa para a gente encontrar uma solução".

Na sequência, o presidente brasileiro questionou as motivações para uma eventual guerra entre os Estados Unidos e a Venezuela. "Nunca ninguém diz concretamente por que é preciso fazer essa guerra. Não sei se o interesse é só o petróleo da Venezuela, não sei se o interesse são os minerais críticos, não se o interesse são as terras raras. O dado concreto é que ninguém coloca na mesa o que quer".

O petista também disse que ofereceu ajuda à Venezuela e aos Estados Unidos. "Falei para o presidente Maduro que, se ele quisesse que eu ajudasse em alguma coisa, ele tinha que dizer o quê que ele gostaria que a gente fizesse". disse.

Lula prosseguiu: "E disse ao Trump: se você achar que o Brasil pode contribuir, nós teremos todo o interesse de conversar com a Venezuela e conversar com vocês, conversar com outros países, para que a gente evite um confronto armado aqui na América Latina e na nossa querida América do Sul".

Nesta semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse ter ordenado o bloqueio total de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela, além de designar o regime de Nicolás Maduro como uma organização terrorista estrangeira.

Segundo ele, o regime de Maduro está usando petróleo de campos roubados para se financiar, além de terrorismo de drogas, tráfico humano, assassinato e sequestro.

Lula afirmou nesta quarta-feira (17) que estava preocupado com as movimentações militares do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a Venezuela. A declaração foi feita durante a última reunião ministerial do ano, realizada na Granja do Torto.

"Estou preocupado com a América Latina. Estou preocupado com as atitudes do presidente Trump com relação à América Latina, com as ameaças. Nós vamos ter que ficar muito atentos com essa questão", disse Lula aos ministros.

Os contratos futuros do petróleo estendem alta na madrugada desta quinta-feira, ainda sob efeito da decisão do presidente dos EUA. Ontem, Trump afirmou que os Estados Unidos estão obtendo direitos sobre terras e petróleo que a Venezuela tirou dos americanos ilegalmente.

"A Venezuela expulsou nossas empresas, queremos voltar", disse Trump a repórteres. Sobre a situação dos petroleiros no país latino-americano, o republicano comentou que "é um bloqueio. Não deixaremos ninguém entrar".

