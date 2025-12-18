Lula diz que pode conversar com Trump antes do Natal para discutir crise com Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira, 18, que conversou com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tentar evitar um "confronto armado" entre dos países. O chefe do Executivo também disse que avalia conversar com Trump antes do Natal sobre o assunto. As declarações ocorreram durante conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília. "Nós estamos preocupados", disse Lula. "Eu estou pensando, antes de chegar o Natal, eu possivelmente tenha que conversar com o presidente Trump outra vez para saber o que é possível o Brasil contribuir para que a gente tenha um acordo diplomático e não uma guerra fratricida", declarou.

Na ocasião, Lula disse ter defendido a resolução do conflito sem armas. "Com relação à Venezuela, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Maduro por quase 40 minutos. Depois, eu conversei com o presidente Trump sobre a questão da Venezuela. Disse para o Trump da preocupação do Brasil com a Venezuela, porque isso aqui é uma zona de paz, isso aqui não é uma zona de guerra", disse. Lula continuou: "Eu disse para ele que as coisas não se resolveriam dando tiro. Que era melhor sentar em volta de uma mesa para a gente encontrar uma solução". Na sequência, o presidente brasileiro questionou as motivações para uma eventual guerra entre os Estados Unidos e a Venezuela. "Nunca ninguém diz concretamente por que é preciso fazer essa guerra. Não sei se o interesse é só o petróleo da Venezuela, não sei se o interesse são os minerais críticos, não se o interesse são as terras raras. O dado concreto é que ninguém coloca na mesa o que quer". O petista também disse que ofereceu ajuda à Venezuela e aos Estados Unidos. "Falei para o presidente Maduro que, se ele quisesse que eu ajudasse em alguma coisa, ele tinha que dizer o quê que ele gostaria que a gente fizesse". disse.

Lula prosseguiu: "E disse ao Trump: se você achar que o Brasil pode contribuir, nós teremos todo o interesse de conversar com a Venezuela e conversar com vocês, conversar com outros países, para que a gente evite um confronto armado aqui na América Latina e na nossa querida América do Sul". Nesta semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse ter ordenado o bloqueio total de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela, além de designar o regime de Nicolás Maduro como uma organização terrorista estrangeira. Segundo ele, o regime de Maduro está usando petróleo de campos roubados para se financiar, além de terrorismo de drogas, tráfico humano, assassinato e sequestro.

Lula afirmou nesta quarta-feira (17) que estava preocupado com as movimentações militares do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a Venezuela. A declaração foi feita durante a última reunião ministerial do ano, realizada na Granja do Torto. "Estou preocupado com a América Latina. Estou preocupado com as atitudes do presidente Trump com relação à América Latina, com as ameaças. Nós vamos ter que ficar muito atentos com essa questão", disse Lula aos ministros. Os contratos futuros do petróleo estendem alta na madrugada desta quinta-feira, ainda sob efeito da decisão do presidente dos EUA. Ontem, Trump afirmou que os Estados Unidos estão obtendo direitos sobre terras e petróleo que a Venezuela tirou dos americanos ilegalmente.