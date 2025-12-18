Levamos paz ao Oriente Médio pela primeira vez em 3.000 anos, diz Trump

Trump também disse que "encerrou oito guerras em dez meses" e afirmou ter evitado a escalada de conflitos maiores, inclusive envolvendo o Irã. Segundo o presidente, a postura adotada por seu governo funcionou como fator de dissuasão, ao "reduzir o risco de confrontos armados e impedir novas guerras".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira, 17, que seu governo levou "paz ao Oriente Médio pela primeira vez em 3.000 anos", ao fazer um balanço da política externa durante discurso transmitido pela Casa Branca.

O presidente reiterou que os Estados Unidos têm hoje "o Exército mais poderoso do mundo" e disse que, como forma de reconhecimento, militares americanos receberão um "dividendo de guerra" ainda antes do Natal. De acordo com Trump, o pagamento será viabilizado pela arrecadação obtida com tarifas.

Ainda no discurso, Trump citou o combate aos cartéis de drogas como parte da estratégia de segurança nacional. Segundo ele, seu governo "quebrou o domínio" dessas organizações, que estariam "envenenando e destruindo" o país.

Cogitava-se que Trump pudesse anunciar, no discurso, uma invasão à Venezuela. Na terça-feira, ele ordenou o bloqueio total de todos os petroleiros sancionados que entram e saem do país e a designação do regime de Nicolás Maduro como organização terrorista estrangeira. Trump, no entanto, não fez qualquer menção ao tema.