Justiça francesa condena à prisão perpétua anestesista que envenenou 30 pacientes

A Justiça francesa condenou nesta quinta-feira (18) à prisão perpétua um anestesista acusado de envenenar 30 pacientes - 12 morreram -, em uma suposta tentativa de desacreditar os colegas de trabalho. Frédéric Péchier, 53 anos, trabalhava como anestesista em duas clínicas na cidade de Besançon (leste da França) quando, entre 2008 e 2017, os pacientes sofreram paradas cardíacas em circunstâncias suspeitas.

Doze pacientes não sobreviveram. A vítima mais jovem, de quatro anos, morreu durante uma cirurgia das amígdalas. A mais idosa tinha 89 anos. "Você será preso imediatamente", declarou a presidente do tribunal de Besançon, Delphine Thibierge, ao acusado, que compareceu em liberdade durante mais de três meses de julgamento e ouviu a sentença sem expressar qualquer emoção. A família do anestesista, que sempre o apoiou, estava presente no tribunal. Após o anúncio dos primeiros veredictos de culpa, suas filhas, chorando, deixaram o local. O tribunal seguiu o parecer do Ministério Público, que havia solicitado a pena de prisão perpétua para Péchier, apontado como "um dos maiores criminosos da história por ter utilizado a medicina para matar".

A Justiça também impôs um período de 22 anos durante o qual ele não poderá solicitar a liberdade condicional. Os advogados do anestesista anunciaram que pretendem apresentar recurso contra a sentença. Péchier sempre clamou inocência. Durante sua última declaração, na segunda-feira, ele reiterou: "Não sou um envenenador".