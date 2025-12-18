Inter contrata técnico uruguaio Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro

O Internacional de Porto Alegre anunciou nesta quinta-feira (18) a contratação do técnico uruguaio Paulo Pezzolano para comandar a equipe em 2026.

O Inter teve um 2025 difícil, em que se salvou do rebaixamento para a Série B na última rodada do Campeonato Brasileiro, sob o comando de Abel Braga. Roger Machado e o argentino Ramón Díaz também treinaram a o Colorado na temporada.