Harrison Ford receberá prêmio do Sindicato de Atores de Hollywood por sua trajetória

Harrison Ford, com mais de cinquenta anos de carreira no cinema e na televisão, receberá o prêmio pelo conjunto da obra do principal sindicato de atores de Hollywood em março, anunciou a organização nesta quinta-feira (18). Ford, de 83 anos, interpretou alguns dos heróis mais icônicos da ficção, como o aventureiro arqueólogo "Indiana Jones" na franquia de mesmo nome e Han Solo na saga "Star Wars", criada por George Lucas.

Ele também viveu Rick Deckard em "Blade Runner - O Caçador de Androides" (1982), papel que retomou 35 anos depois em "Blade Runner 2049" (2017). "Harrison Ford é uma presença singular na vida americana, um ator cujos personagens icônicos moldaram a cultura mundial", disse Sean Astin, presidente do Sindicato dos Atores de Cinema – Federação Americana de Artistas de Rádio e Televisão (SAG-AFTRA). Ford trabalhou como carpinteiro antes de alcançar a fama como Bob Falfa no filme "American Graffiti - Loucuras de Verão" (1973), de George Lucas. "Ser reconhecido por meus colegas atores significa muito para mim", afirmou o ator. "Passei quase toda a minha vida em estúdios, trabalhando ao lado de atores e equipes incríveis, e sempre me senti grato por fazer parte desta comunidade".