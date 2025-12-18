Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Harrison Ford receberá prêmio do Sindicato de Atores de Hollywood por sua trajetória

Tipo Notícia

Harrison Ford, com mais de cinquenta anos de carreira no cinema e na televisão, receberá o prêmio pelo conjunto da obra do principal sindicato de atores de Hollywood em março, anunciou a organização nesta quinta-feira (18).

Ford, de 83 anos, interpretou alguns dos heróis mais icônicos da ficção, como o aventureiro arqueólogo "Indiana Jones" na franquia de mesmo nome e Han Solo na saga "Star Wars", criada por George Lucas.

Ele também viveu Rick Deckard em "Blade Runner - O Caçador de Androides" (1982), papel que retomou 35 anos depois em "Blade Runner 2049" (2017).

"Harrison Ford é uma presença singular na vida americana, um ator cujos personagens icônicos moldaram a cultura mundial", disse Sean Astin, presidente do Sindicato dos Atores de Cinema – Federação Americana de Artistas de Rádio e Televisão (SAG-AFTRA).

Ford trabalhou como carpinteiro antes de alcançar a fama como Bob Falfa no filme "American Graffiti - Loucuras de Verão" (1973), de George Lucas.

"Ser reconhecido por meus colegas atores significa muito para mim", afirmou o ator. "Passei quase toda a minha vida em estúdios, trabalhando ao lado de atores e equipes incríveis, e sempre me senti grato por fazer parte desta comunidade".

"Sua carreira foi infinitamente empolgante, sempre retornando ao seu amor pela atuação. Temos a honra de celebrar uma lenda cujo impacto em nosso ofício é indelével", acrescentou Astin.

O prêmio, concedido anualmente a um intérprete que encarna "os mais altos ideais da profissão de ator", será entregue durante a 32ª edição anual do Prêmio do Sindicato dos Atores do SAG-AFTRA, em 1º de março. A cerimônia será transmitida ao vivo pela Netflix.

Robert de Niro, Jane Fonda, Morgan Freeman e Elizabeth Taylor estão entre os vencedores anteriores do prêmio.

