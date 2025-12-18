Exportadores franceses de vinho apoiam acordo UE-Mercosul em meio a protestos

Em um comunicado, a FEVS manifesta "seu interesse e seu apoio à assinatura de um acordo comercial equilibrado entre União Europeia e Mercosul".

A Federação Francesa de Exportadores de Vinhos e Bebidas Destiladas (FEVS) manifestou nesta quinta-feira (18) o seu apoio ao acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul, que poderá beneficiar um setor vitivinícola em dificuldades, em uma posição pouco habitual diante da onda de protestos agrícolas.

A federação considera "indispensável abrir novos mercados" e vê no bloco sul-americano "uma oportunidade estratégica de primeira ordem" para um setor em crise, celebrando "o mecanismo de salvaguarda" adotado como compromisso em Bruxelas, que "constitui um avanço substancial".

Tal mecanismo destina-se a garantir o acompanhamento dos produtos agrícolas sensíveis e inclui a promessa de intervir em caso de desestabilização dos mercados. Seu objetivo é tranquilizar os setores agrícolas que se sentem ameaçados por este acordo (carne, açúcar, etc.).

No entanto, outros setores, como o de vinhos e bebidas destiladas ou os produtos lácteos, poderiam se beneficiar do pacto.

A posição da FEVS resulta, entretanto, dissonante em um debate no qual a maioria dos atores agrícolas reivindica o abandono do projeto, enquanto chefes de Estado e de governo da UE se reúnem em uma cúpula em Bruxelas.