EUA sanciona mais dois juízes do TPI por investigarem Israel

Autor AFP
AFP
Os Estados Unidos impuseram sanções, nesta quinta-feira (18), a mais dois juízes do Tribunal Penal Internacional em apoio a Israel, cujo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, enfrenta um mandado de prisão expedido pelo tribunal sediado em Haia. 

O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou em comunicado que os dois juízes, da Mongólia e da Geórgia, votaram no início desta semana contra o recurso de Israel ao TPI.

