EUA e Rússia terão reuniões sobre a Ucrânia em Miami no fim de semana

Funcionários do governo dos Estados Unidos e da Rússia se reunirão em Miami no fim de semana para novas conversas sobre o plano do presidente Donald Trump para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, disse uma fonte da Casa Branca à AFP na quarta-feira. O anúncio aconteceu depois que o presidente ucraniano Volodimir Zelenski celebrou avanços durante dois dias de reuniões em Berlim entre Kiev e os enviados de Trump, apesar de ter alertado que Moscou está se preparando para "um novo ano de guerra".

O enviado de Trump, Steve Witkoff, e seu genro Jared Kushner devem participar das reuniões pelo lado dos Estados Unidos, enquanto o enviado econômico de Putin, Kiril Dmitriev, integrará a delegação russa, informou o site americano Politico. A fonte da Casa Branca não revelou detalhes sobre as equipes dos Estados Unidos e da Rússia. Nas últimas semanas, as gestões diplomáticas foram intensificadas para tentar acabar com a invasão russa que começou há quase quatro anos. Witkoff e Kushner se reuniram com Putin no Kremlin em novembro e com os ucranianos e líderes europeus em Berlim. Mas grandes divergências persistem em diversos pontos.