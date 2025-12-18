Em meio à polêmica, Serie A italiana decide manter jogo entre Milan e Como na Austrália

A polêmica mudança de local da partida entre Milan e Como para a Austrália foi confirmada pela Serie A italiana nesta quinta-feira (18). "O jogo entre Milan e Como será disputado no dia 8 de fevereiro em Perth", declarou o presidente da Lega Serie A, Ezio Simonelli, à emissora Italia Uno, antes da primeira semifinal da Supercopa da Itália, em Riade (Arábia Saudita), que terminou com a vitória do Napoli sobre o time 'rossonero' por 2 a 0.

"Tivemos uma reunião muito cordial com [o presidente da Fifa, Gianni] Infantino. Tínhamos algumas dúvidas sobre as obrigações que nos foram impostas, particularmente em relação à utilização de árbitros estrangeiros, mas [o presidente da Comissão de Árbitros da Fifa, Pierluigi] Collina nos deu garantias sobre suas qualificações", acrescentou Simonelli. Para aprovar a mudança de local da partida, a Confederação Asiática de Futebol (AFC), à qual a Austrália é filiada, exigiu que ela fosse dirigida por árbitros da AFC e não italianos. "Aceitaremos essa condição, mas ainda teremos outras questões a resolver", afirmou Simonelli. Pela primeira vez em sua história, a Série A realizará um de seus jogos no exterior.