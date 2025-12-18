Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Começa apuração que definirá vencedor das eleições em Honduras

Começa apuração que definirá vencedor das eleições em Honduras

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) de Honduras iniciou nesta quinta-feira (18) a apuração de algumas atas de votação que definirá o ganhador do pleito presidencial realizado em 30 de novembro, anunciou a entidade.

Esta recontagem de atas com "inconsistências" estava suspensa por denúncias de fraude de alguns partidos, que foram descartadas pela missão eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA).

"Com a presença de observadores nacionais e internacionais, inicia-se a apuração especial", indicou na rede social X a presidente do CNE, Ana Paola Hall.

str/axm/mel/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar