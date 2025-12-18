Com gol de David Neres, Napoli vence Milan (2-0) e vai à final da Supercopa da Itália

O Napoli se classificou para a decisão da Supercopa da Itália ao vencer o atual campeão Milan por 2 a 0 na semifinal disputada nesta quinta-feira (18), em Riade, Arábia Saudita. O time napolitano, atual detentor do 'Scudetto', abriu o placar no primeiro tempo com o brasileiro David Neres (39'), aproveitando um erro do goleiro Mike Maignan.

Na etapa complementar, o atacante dinamarquês Rasmus Hojlund aumentou a vantagem com um chute cruzado (64'). "Fizemos um grande jogo, tanto em termos de empenho quanto de ambição. É uma vitória importante para a equipe", disse o capitão napolitano, Giovanni Di Lorenzo. Dirigido por Antonio Conte, o Napoli, duas vezes campeão da Supercopa da Itália (1990 e 2014), terá como adversário na final daqui a quatro dias o vencedor do confronto entre Bologna, campeão da última Copa da Itália, e Inter de Milão, vice-campeã da Serie A na temporada passada, que entram em campo na sexta-feira. O Milan, que é o vice-líder da edição atual da Serie A, atrás da Inter, sofre sua terceira derrota na temporada em 19 jogos disputados entre todas as competições.