Brasil e México se dizem dispostos a mediar crise entre EUA e Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua contraparte mexicana, Claudia Sheinbaum, se ofereceram, nesta quinta-feira (18), para buscar uma saída diplomática que evite um conflito armado entre Estados Unidos e Venezuela. Os líderes dos dois maiores países da América Latina demonstraram preocupação com a contínua pressão militar e econômica de Washington sobre o governo do venezuelano Nicolás Maduro.

Esta semana, o presidente americano, Donald Trump, dobrou a aposta ao ordenar o bloqueio de navios sancionados que transportem petróleo de e para o país sul-americano. O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na próxima terça-feira por causa desta situação a pedido da Venezuela que, apoiada por suas aliadas China e Rússia, solicitou "discutir a agressão em curso dos Estados Unidos". O presidente Lula disse estar "preocupado" com a crise envolvendo o país vizinho. Ainda em novembro, Lula afirmou, durante uma entrevista coletiva em Brasília, que "o Brasil tem responsabilidade na América do Sul".

O presidente declarou ter dito a Trump durante uma conversa telefônica no início do mês que as coisas "não se resolveriam dando tiro", e que seria melhor "sentar em volta de uma mesa para a gente encontrar uma solução". Nesta quinta-feira, Lula disse que também conversou com Maduro este mês e ofereceu a assistência do Brasil aos dois presidentes para evitar"um confronto armado aqui na América Latina". Lula indicou que pode voltar a conversar com o presidente americano antes do Natal para reforçar sua posição e buscar "um acordo diplomático e não uma guerra fratricida".

"Estou à disposição tanto da Venezuela quanto dos EUA para contribuir para uma solução pacífica no nosso continente", afirmou. A mexicana Claudia Sheinbaum também se ofereceu para buscar com outros países da região "uma solução pacífica" e defendeu que "não haja intervenção" americana na Venezuela. "Vamos buscar com todos os países que assim o desejem da América Latina ou de outros continentes (...) uma solução pacífica e que não haja intervenção" americana na Venezuela, afirmou a presidente mexicana durante sua habitual coletiva matinal.

Sheinbaum insistiu que o tema central dessa crise é o intervencionismo, que poderia levar a um conflito entre os dois países. "Existem todos os mecanismos estabelecidos pelas Nações Unidas para que haja uma solução pacífica para qualquer disputa, e todas as partes precisam participar", acrescentou. A Rússia afirmou, por sua vez, manter "contato constante" com sua aliada, a Venezuela, e pediu moderação aos Estados Unidos.