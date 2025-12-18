Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo aguarda representante boliviano na segunda fase da Libertadores 2026

O Botafogo, campeão em 2024, vai estrear contra um representante da Bolívia na segunda fase da Copa Libertadores 2026, de acordo com sorteio realizado nesta quinta-feira (18), na sede da Conmebol, em Assunção.

O time carioca, que conquistou sua primeira Libertadores no ano passado, vai enfrentar o campeão da Copa da Bolívia, cujas semifinais terão os confrontos Bolívar x The Strongest e Nacional Potosí x Blooming.

Caso avance, o Botafogo poderá enfrentar na terceira fase o Argentinos Juniors, outro ex-campeão da Libertadores (venceu em 1985), que antes enfrentará uma equipe do Equador ainda a definir.

O Bahia, que também iniciará sua campanha na segunda fase, terá pela frente o O'Higgins do Chile no primeiro confronto.

A Libertadores de 2026 começará na primeira semana de fevereiro com três chaves de primeira fase, em confrontos de ida e volta.

Nelas, o Alianza Lima enfrentará o 2 de Mayo, do Paraguai; a Universidad Católica do Equador jogará contra o estreante uruguaio Juventud de Las Piedras, e o venezuelano Deportivo Táchira enfrentará um representante da Bolívia.

Na segunda quinzena de fevereiro, entre os dias 17 e 26, serão disputadas as oito chaves de segunda fase, na qual estrearão Botafogo, Argentinos Juniors, Bahia, Independiente Medellín e Liverpool do Uruguai, entre outros clubes.

Os classificados dessas oito chaves vão disputar entre os dias 3 e 12 de março a terceira fase, cujos quatro vencedores entram na fase de grupos da Libertadores e os quatro perdedores vão para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O sorteio dos grupos da Libertadores será realizado no dia 18 de março.

- Primeira fase:

Bolívia 4 - Deportivo Táchira (VEN)

Juventud de Las Piedras (URU) - Universidad Católica (EQU)

2 de Mayo (PAR) - Alianza Lima (PER)

- Segunda fase:

Vencedor de Juventud de Las Piedras/U. Católica - Guaraní (PAR) (C1)

Vencedor de Bolívia 4/Deportivo Táchira - Deportes Tolima (COL) (C2)

Vencedor de 2 de Mayo/Alianza Lima - Sporting Cristal (PER) (C3)

Equador 3 - Argentinos Juniors (ARG) (C4)

Bolívia 3 - Botafogo (BRA) (C5)

Carabobo (VEN) - Huachipato (CHI) (C6)

O'Higgins (CHI) - Bahia (BRA) (C7)

Liverpool (URU) - Independiente Medellín (COL) (C8)

- Terceira fase:

Vencedor C1 - Vencedor C8

Vencedor C2 - Vencedor C7

Vencedor C3 - Vencedor C6

Vencedor C4 - Vencedor C5

