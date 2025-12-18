Botafogo aguarda representante boliviano na segunda fase da Libertadores 2026
O Botafogo, campeão em 2024, vai estrear contra um representante da Bolívia na segunda fase da Copa Libertadores 2026, de acordo com sorteio realizado nesta quinta-feira (18), na sede da Conmebol, em Assunção.
O time carioca, que conquistou sua primeira Libertadores no ano passado, vai enfrentar o campeão da Copa da Bolívia, cujas semifinais terão os confrontos Bolívar x The Strongest e Nacional Potosí x Blooming.
Caso avance, o Botafogo poderá enfrentar na terceira fase o Argentinos Juniors, outro ex-campeão da Libertadores (venceu em 1985), que antes enfrentará uma equipe do Equador ainda a definir.
O Bahia, que também iniciará sua campanha na segunda fase, terá pela frente o O'Higgins do Chile no primeiro confronto.
A Libertadores de 2026 começará na primeira semana de fevereiro com três chaves de primeira fase, em confrontos de ida e volta.
Nelas, o Alianza Lima enfrentará o 2 de Mayo, do Paraguai; a Universidad Católica do Equador jogará contra o estreante uruguaio Juventud de Las Piedras, e o venezuelano Deportivo Táchira enfrentará um representante da Bolívia.
Na segunda quinzena de fevereiro, entre os dias 17 e 26, serão disputadas as oito chaves de segunda fase, na qual estrearão Botafogo, Argentinos Juniors, Bahia, Independiente Medellín e Liverpool do Uruguai, entre outros clubes.
Os classificados dessas oito chaves vão disputar entre os dias 3 e 12 de março a terceira fase, cujos quatro vencedores entram na fase de grupos da Libertadores e os quatro perdedores vão para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.
O sorteio dos grupos da Libertadores será realizado no dia 18 de março.
- Primeira fase:
Bolívia 4 - Deportivo Táchira (VEN)
Juventud de Las Piedras (URU) - Universidad Católica (EQU)
2 de Mayo (PAR) - Alianza Lima (PER)
- Segunda fase:
Vencedor de Juventud de Las Piedras/U. Católica - Guaraní (PAR) (C1)
Vencedor de Bolívia 4/Deportivo Táchira - Deportes Tolima (COL) (C2)
Vencedor de 2 de Mayo/Alianza Lima - Sporting Cristal (PER) (C3)
Equador 3 - Argentinos Juniors (ARG) (C4)
Bolívia 3 - Botafogo (BRA) (C5)
Carabobo (VEN) - Huachipato (CHI) (C6)
O'Higgins (CHI) - Bahia (BRA) (C7)
Liverpool (URU) - Independiente Medellín (COL) (C8)
- Terceira fase:
Vencedor C1 - Vencedor C8
Vencedor C2 - Vencedor C7
Vencedor C3 - Vencedor C6
Vencedor C4 - Vencedor C5
hro-ma/dam/cb/yr