Athletic Bilbao e Betis confirmam favoritismo na Copa do Rei; Getafe é eliminado
O Athletic de Bilbao, que venceu o Ourense na prorrogação por 1 a 0, e o Betis, que bateu o Murcia por 2 a 0, superaram sem sustos seus adversários da terceira divisão espanhola nesta quinta-feira (18) e avançaram às oitavas de final da Copa do Rei.
Já o Getafe foi eliminado pelo Burgos, sexto colocado da segunda divisão, com derrota por 3 a 1, de virada.
Em Ourense, o Athletic venceu graças ao gol de Mikel Jauregizar (105'+1) nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação. Apesar do empate no tempo normal, o time de Bilbao foi dominante e terminou a partida com 29 finalizações.
Por sua vez, o Betis visitou o Murcia e, mesmo fazendo um jogo sem brilho, não teve dificuldades para sair com a vitória, com gols de Cucho Hernández (30') Diego Piñeiro (85' contra).
A fase de 16-avos de final da Copa do Rei termina no dia 6 de janeiro com o confronto entre Granada e Rayo Vallecano, que nesta quinta-feira se garantiu nas oitavas da Liga Conferência ao derrotar Drita, time de Kosovo, por 3 a 0.
O sorteio das oitavas de final da Copa do Rei será realizado um dia depois, em 7 de janeiro.
-- Jogos da fase de 16-avos de final da Copa do Rei:
- Terça-feira, 16 de dezembro:
Eibar (ESP) - (+) Elche (ESP) 0 - 1
(+) La Coruña (ESP) - Mallorca (ESP) 1 - 0
Eldense (ESP) - (+) Real Sociedad (ESP) 1 - 2
Sporting (ESP) - (+) Valencia (ESP) 0 - 2
Guadalajara (ESP) - (+) Barcelona (ESP) 0 - 2
- Quarta-feira, 17 de dezembro:
(+) Cultural Leonesa (ESP) - Levante (ESP) 1 - 0
Atlético Baleares (ESP) - (+) Atlético de Madrid (ESP) 2 - 3
(+) Racing (ESP) - Villarreal (ESP) 2 - 1
Huesca (ESP) - (+) Osasuna (ESP) 2 - 4
(+) Albacete (ESP) - Celta (ESP) 2 - 2 (3-0 nos pênaltis)
Talavera (ESP) - (+) Real Madrid (ESP) 2 - 3
(+) Alavés (ESP) - Sevilla (ESP) 1 - 0
- Quinta-feira, 18 de dezembro:
Ourense (ESP) - (+) Athletic Bilbao (ESP) 0 - 1
(+) Burgos (ESP) - Getafe (ESP) 3 - 1
Murcia (ESP) - (+) Betis (ESP) 0 - 2
- Terça-feira, 6 de janeiro:
Granada (ESP) - Rayo Vallecano (ESP)
(+): classificados para a próxima fase.
