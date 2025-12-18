Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Assange processa Fundação Nobel por premiar Machado

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O fundador do WikiLeaks apresentou uma denúncia contra a Fundação Nobel após a decisão de atribuir o Nobel da Paz à líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, devido ao seu apoio a Donald Trump. 

Julian Assange alega que o prêmio de 2025 representa um "desvio de fundos e a facilitação de crimes de guerra segundo a lei sueca" e exige o congelamento do cheque de 11 milhões de coroas suecas (aproximadamente 1 milhão de dólares ou 5,52 milhões de reais) prometido à venezuelana. 

O Prêmio Nobel da Paz é concedido pelo Comitê Norueguês em Oslo, mas Assange acredita que a Fundação Nobel, em Estocolmo, deveria assumir a responsabilidade financeira. 

O fundador do WikiLeaks acredita que a escolha de Machado viola o testamento de Alfred Nobel de 1895 — que estipula que o prêmio deve ser concedido à pessoa que tenha realizado "o maior ou melhor trabalho pela fraternidade entre as nações, pela abolição ou redução dos exércitos permanentes e pela organização e promoção de congressos de paz" — devido ao seu apoio às ações de Donald Trump na Venezuela. 

O presidente dos EUA, a quem Machado dedicou seu prêmio, mobilizou uma imponente flotilha no Caribe desde agosto, oficialmente para combater o tráfico de drogas, o que resultou em pelo menos 87 mortes.

O Nobel da Paz foi concedido a Machado por seus esforços na promoção de uma transição democrática na Venezuela. 

Segundo o WikiLeaks, existe o risco de que "fundos da Fundação Nobel tenham sido ou estejam sendo desviados" de "seu propósito beneficente para facilitar agressões, crimes contra a humanidade e crimes de guerra". 

A polícia sueca confirmou à AFP que recebeu a denúncia. 

Assange acusa trinta funcionários ligados à Fundação Nobel de terem transformado "um instrumento da paz em um instrumento de guerra".

