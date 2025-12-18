Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ártico registra seu ano mais quente desde 1900

Ártico registra seu ano mais quente desde 1900

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Recorde ultrapassa todas as marcas anteriores desde o início dos registros na região. Cientistas alertam que o Ártico poderá vivenciar seu primeiro verão sem gelo marinho até 2040, ou talvez até antes.O Ártico registrou seu ano mais quente desde o início dos registros, em 1900, informou nesta terça-feira (16/12) a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), destacando um cenário alarmante nessa região do mundo particularmente afetada pelo aquecimento global. Entre 2024 e setembro de 2025, as temperaturas no Ártico foram 1,6°C mais altas do que a média registrada entre 1991 e 2020, de acordo com o relatório anual da agência americana. O coautor do estudo Tom Ballinger, da Universidade do Alasca, disse à agência de notícias AFP que esse rápido aquecimento da região em um período tão curto é "certamente alarmante". A tendência é "aparentemente sem precedentes nos últimos tempos e talvez em milhares de anos", acrescentou. A análise da NOAA deste ano inclui o outono mais quente já registrado no Ártico, assim como o segundo inverno mais quente e o terceiro verão mais quente desde 1900. "Amplificação ártica" Esta região, que engloba o Polo Norte, é afetada pelo fenômeno conhecido como "amplificação ártica", que causa um aquecimento mais rápido nas latitudes médias. Esse mecanismo se deve a diversos fatores, como a perda da cobertura de neve e do gelo marinho. O aumento das temperaturas, por exemplo, eleva a presença de vapor d'água na atmosfera, que age como um cobertor, absorvendo o calor e impedindo que ele escape para o espaço. Ao mesmo tempo, a perda do gelo marinho brilhante e reflexivo expõe águas oceânicas mais escuras que absorvem mais calor solar. Recuo do gelo marinho Cientistas do Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo dos EUA (NSIDC) estimaram que o gelo marinho – formado pelo congelamento dos mares polares – atingiu sua extensão máxima em março, com 14,33 milhões de km², a menor em 47 anos de monitoramento por satélite. Isso representa um "problema imediato para ursos polares, focas e morsas, pois eles usam o gelo como plataforma para se locomover, caçar e dar à luz seus filhotes", disse à AFP Walt Meier, coautor do estudo e membro do NSIDC. Projeções sugerem que o Ártico poderá vivenciar seu primeiro verão praticamente sem gelo marinho até 2040, ou até mesmo antes. A perda de gelo marinho também perturba a circulação oceânica, injetando água doce no Oceano Atlântico Norte por meio do derretimento do gelo e do aumento da precipitação. Embora o derretimento do gelo marinho não eleve diretamente o nível do mar, diferentemente do derretimento em terra, como o derretimento glacial, ele desencadeia inúmeras consequências climáticas que ameaçam muitos ecossistemas. Esse derretimento também agrava o aquecimento global porque, à medida que a área da superfície diminui, o oceano fica exposto. Mais escuro que o gelo, o oceano reflete menos luz solar e absorve mais. md (AFP, ots)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar