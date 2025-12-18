Acidente aéreo deixa 7 mortos no estado americano da Carolina do Norte

Um avião privado caiu nesta quinta-feira (18) na Carolina do Norte, no sudeste dos Estados Unidos, causando a morte de sete pessoas, segundo as autoridades locais. O acidente ocorreu durante o pouso da aeronave no aeroporto regional de Statesville, ao norte da cidade de Charlotte, e provocou um impressionante incêndio no local, de acordo com imagens divulgadas pelas emissoras de televisão.

A Patrulha Rodoviária do Estado da Carolina do Norte informou que o avião havia acabado de decolar, mas deu a volta para pousar antes de cair. "Havia um total de sete pessoas a bordo, todos morreram", disse à AFP o xerife Darren Campbell. Segundo a imprensa americana, entre as vítimas estavam o piloto aposentado da Nascar Greg Biffle, sua esposa, Cristina Grossu Biffle, e seus dois filhos. "Estou devastado pela perda de Greg, Cristina e seus filhos, e meu coração está com todos que os amavam", disse nas redes sociais o legislador republicano Richard Hudson, amigo da família e representante da Carolina do Norte no Congresso.