Wall Street cai pressionada pelo setor de IA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (17), pressionada pelas dívidas contraídas pelas empresas de inteligência artificial (IA) e pelos gigantescos valores de suas ações. O índice Nasdaq, de perfil tecnológico, caiu 1,81%. Já o Dow Jones recuou 0,47% e o S&P 500, 1,16%.

"A forte queda das ações de tecnologia pesa sobre os principais índices acionários", resumiu José Torres, da Interactive Brokers. "Os investidores começam a ser mais seletivos e a se interessar pelos possíveis vencedores" da corrida da inteligência artificial, afirmou à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management. O entusiasmo em torno da IA, que levou a bolsa americana a máximas nos últimos dois anos, ficou um tanto ofuscado desde o fim do verão boreal pelos temores quanto às enormes valorizações de algumas empresas. Vários grupos foram duramente castigados nos últimos dias, entre eles a especialista em chips Broadcom (-4,48% a 326,02 dólares nesta quarta) e a gigante de computação em nuvem Oracle (-5,41% a 178,45 dólares), diante do temor dos investidores de que os gastos descomunais dessas empresas não venham a ser rentáveis.

Outros nomes de peso do setor fecharam também em queda, como Nvidia (-3,81%), Alphabet (-3,21%) e Intel (-3,38%). A Micron, que deve divulgar seus resultados após o fechamento, cedeu 2,93%. "Isto não significa, no entanto, que estejamos nos aproximando do fim do desenvolvimento da inteligência artificial", assegura Hogan. "Simplesmente, os investidores estão mostrando mais discernimento." Os operadores aguardam nesta quinta-feira os números do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de novembro nos Estados Unidos, que serão publicados antes da abertura de Wall Street.