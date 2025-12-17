Trump promete aos EUA um 'boom econômico' em 2026

O presidente Donald Trump declarou nesta quarta-feira (17), em discurso à nação, que os Estados Unidos estão "próximos de um boom econômico como o mundo nunca viu" em 2026, que coincidirá com a Copa do Mundo de futebol e os 250 anos da Independência.

"Não poderia haver uma homenagem mais apropriada para este feito épico do que culminar no retorno dos Estados Unidos, que começou há apenas um ano", declarou Trump em sua mensagem televisionada, em referência à sua segunda eleição.