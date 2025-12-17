Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump promete aos EUA um 'boom econômico' em 2026

O presidente Donald Trump declarou nesta quarta-feira (17), em discurso à nação, que os Estados Unidos estão "próximos de um boom econômico como o mundo nunca viu" em 2026, que coincidirá com a Copa do Mundo de futebol e os 250 anos da Independência.

"Não poderia haver uma homenagem mais apropriada para este feito épico do que culminar no retorno dos Estados Unidos, que começou há apenas um ano", declarou Trump em sua mensagem televisionada, em referência à sua segunda eleição.

A economia tem sido a principal preocupação dos americanos, que dão uma nota medíocre ao mandatário republicano nesse quesito após 11 meses de gestão.

