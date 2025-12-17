Trump faz discurso televisionado para convencer os EUA de que 'o melhor ainda está por vir'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, transmitirá uma mensagem otimista aos americanos em um pronunciamento televisionado nesta quarta-feira (17), em meio à crescente impaciência de seus compatriotas com relação à sua gestão da economia. "O melhor ainda está por vir!", declarou Trump em uma mensagem publicada em sua plataforma Truth Social anunciando o discurso, que ocorre onze meses após sua posse.

Trump "falará bastante sobre as conquistas dos últimos 11 meses, tudo o que ele fez para tornar nosso país grande novamente e tudo o que ele planeja fazer para continuar beneficiando o povo americano nos próximos três anos", afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. O presidente "talvez dê algumas pistas sobre políticas que também serão implementadas no Ano Novo", acrescentou ela em entrevista à Fox News. - "Volta por cima" - Aos 79 anos e em seu último mandato, o republicano revolucionou a política dos Estados Unidos com seu estilo agressivo, medidas anti-imigração implacáveis e uma política econômica que ecoa a mensagem de sua primeira presidência: cortes de impostos e liberalização.

A política comercial, no entanto, é marcadamente diferente, com uma série de tarifas erráticas que tiveram impacto sobre a inflação e abalaram o comércio global. O governo Trump não conseguiu controlar totalmente o aumento dos preços, atualmente em torno de 2,75% em relação ao ano anterior, embora o magnata insista em ressaltar que, durante sua presidência anterior, a inflação chegou a quase 9%. A recuperação econômica está "dando a volta por cima" após um ano de "incerteza", declarou John Williams, membro do Federal Reserve (Fed, banco central), esta semana.

Mas o nervosismo cresce entre os republicanos para as eleições de meio de mandato em novembro de 2026. O bilionário Trump vangloria-se de uma nova "Era de Ouro" nos Estados Unidos e recentemente atribuiu à economia uma classificação "A++++". Os democratas, ainda sem um favorito claro para a eleição presidencial daqui a três anos, conseguiram mudar o rumo do debate com uma mensagem focada na "acessibilidade".

Isso é especialmente relevante considerando o temido aumento nos planos de saúde, a partir de janeiro, devido ao fim de uma série de subsídios que estavam em vigor desde o início da pandemia de covid-19. Trump reagiu em seu estilo característico em um discurso recente na Pensilvânia: a insistência democrata na "acessibilidade", ou seja, no custo de vida, é uma "fraude". De acordo com uma pesquisa da Universidade de Chicago para a Associated Press, publicada na semana passada, apenas 31% dos americanos estão satisfeitos com as políticas econômicas do presidente.