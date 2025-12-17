Trump discursa sobre sua agenda para 2026, em tentativa de recuperar popularidade

O presidente dos EUA, Donald Trump, pretende antecipar sua agenda para o próximo ano em um discurso ao vivo da Casa Branca na noite de quarta-feira, 17, em um momento crucial, com pesquisas indicando queda de popularidade a menos de um ano das eleições de meio de mandato que podem fazer os republicanos perderem a maioria no Congresso. A Casa Branca divulgou poucos detalhes sobre o que o presidente republicano pretende enfatizar no discurso, que será transmitido às 21h nos EUA, 23 horas no horário de Brasília. Pesquisas de opinião pública mostram a frustração da maioria dos norte-americanos com sua gestão da economia, já que a inflação aumentou após o aumento dos preços causado pelas tarifas e a desaceleração na contratação de mão de obra.

Apenas 33% dos adultos americanos disseram aprovar a maneira como Trump estava lidando com a economia dos EUA, o índice de aprovação mais baixo do presidente sobre o assunto neste ano. Embora os republicanos continuem a apoiar o presidente - 85% aprovam seu desempenho geral, sem alterações em relação ao início do mês - a parcela deles que considera que Trump está se saindo bem na economia caiu para 72% na última pesquisa, o menor índice do ano e abaixo dos 78% registrados no início do mês. O líder republicano venceu a eleição presidencial do ano passado com a promessa de consertar a economia, que sofreu um período de alta inflação durante o governo do ex-presidente democrata Joe Biden. As deportações em massa de imigrantes pelo presidente também se mostraram impopulares, mesmo que ele seja visto favoravelmente por impedir as travessias ao longo da fronteira dos EUA com o México. O público em geral ficou perplexo com seus cortes de imposto de renda e esforços globais para acabar com conflitos, atacar barcos de drogas perto da Venezuela e atrair investimentos para os EUA.

Em 2026, Trump e seu partido enfrentarão um referendo sobre sua liderança, à medida que o país se aproxima das eleições de meio de mandato que decidirão o controle da Câmara e do Senado. Trump disse que acredita que mais americanos o apoiariam se simplesmente ouvissem ele descrever seu histórico, que, segundo autoridades do governo, reverterá o recente declínio nos empregos na indústria e aumentará drasticamente as restituições de impostos no próximo ano. "Foi um ótimo ano para o nosso país, e O MELHOR AINDA ESTÁ POR VIR!", disse Trump em uma postagem nas redes sociais na terça-feira, anunciando o discurso.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Trump iria divulgar as realizações do presidente nos seus primeiros 11 meses no cargo, bem como os planos para "continuar a cumprir as promessas feitas ao povo americano nos próximos três anos". "Será um discurso muito bom", disse Leavitt aos repórteres na Casa Branca. "Ele falará muito sobre as realizações dos últimos 11 meses. Tudo o que ele fez para trazer nosso país de volta à grandeza." Trump tem estado onipresente nas redes sociais e na TV este ano com suas coletivas de imprensa e discursos improvisados. Mas os discursos à nação costumam ser relativamente sóbrios, como foi o discurso de Trump em junho descrevendo o bombardeio dos EUA a instalações nucleares no Irã.

O presidente tem evitado a disciplina de comunicação comum entre a maioria dos políticos, uma autenticidade que atrai alguns eleitores e repele outros. Em um discurso na Pensilvânia na semana passada, ele disse que suas tarifas podem significar que as crianças americanas terão menos bonecas e lápis, ao mesmo tempo em que confirmou uma história anteriormente negada de seu primeiro mandato em 2018, de que ele não queria imigrantes de países "de merda". Na segunda-feira, Trump, em sua rede social, culpou as objeções veementes de Rob Reiner ao presidente pela morte do ator e diretor e de sua esposa, Michele Singer Reiner.