Sindicato denuncia assassinato de jornalista na Guatemala

O corpo de Jorge Zapeta, de 56 anos, foi localizado às margens de uma rodovia no município de San Pablo Jocopilas (departamento de Suchitepéquez), informou a Associação de Jornalistas da Guatemala (APG) em um comunicado.

O principal sindicato de imprensa da Guatemala denunciou, nesta quarta-feira (17), o assassinato de um jornalista de uma emissora de televisão no sul do país, dias depois de seu desaparecimento.

A APG informou ter se tratado de um "crime", mas o Ministério Público destacou, em um comunicado, que o repórter não apresentava "sinais visíveis de feridas" e que legistas determinaram que ele morreu de um trauma no tórax.

As duas versões coincidem, no entanto, em que Zapeta denunciou ameaças por seu trabalho jornalístico durante uma transmissão de seu programa "Liberdade de Expressão". Sua família tinha reportado seu desaparecimento no último domingo.

O Ministério Público informou que investiga "se existe alguma denúncia formal a respeito", enquanto o sindicato jornalístico pediu que se evite que este crime fique impune.

Em março passado, Ismael Alonzo, jornalista membro da APG, foi morto no município de Coatepeque (Suchitepéquez).